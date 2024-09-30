Tecno Camon 30S Pro дебютировал на российском рынке за 27 990 рублей

Компания Tecno анонсировала запуск продаж смартфона Camon 30S Pro — первой модели бренда с беспроводной зарядкой. Устройство оснащено камерой с датчиком Sony и оптической стабилизацией, а также 6,8-дюймовым AMOLED-экраном.

Экран имеет разрешение 1080×2436 пикселей и частоту обновления 120 Гц, максимальная яркость достигает 1300 нит, а частота ШИМ составляет 2160 Гц. Дисплей охватывает 100% гаммы DCI-P3 и сертифицирован TÜV Rheinland за низкий уровень вредного синего света.

Смартфон работает на 6-нанометровом процессоре MediaTek G100, предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной проводной зарядки и 20 Вт беспроводной зарядки. Устройство может заряжаться при температуре до -20°C и поддерживает реверсивную зарядку на 10 Вт.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX896 с оптической стабилизацией и дополнительный 2-мегапиксельный сенсор для размытия фона.

Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп с автофокусом. Среди других характеристик — стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и корпус «хамелеон», который меняет цвет на солнце.

Индикатор камеры уведомляет о записи видео и других действиях: он горит красным во время записи, мигает при таймере обратного отсчета и пульсирует при входящих вызовах или сообщениях. Индикатор можно отключить.

Tecno Camon 30S Pro доступен в России по цене 27 990 рублей (8/256 ГБ) и 29 990 рублей (12/256 ГБ), но до 24 октября эти версии обойдутся дешевле.