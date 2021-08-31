Teclast представила мощный ноутбук Tbolt 20 Pro с 15,6-дюймовым дисплеем Full HD

Teclast только что выпустила новый мощный ноутбук — Tbolt 20 Pro в качестве преемника Tbolt F15 Pro и Tbolt 10 DG. В недавно выпущенном ноутбуке Tbolt 20 Pro есть несколько улучшений. Он оснащен процессором Intel i5-8259U и 15,6-дюймовым матовым IPS-дисплеем Full HD, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 256 ГБ SSD, двойными тепловыми трубками и сверхтихим охлаждением. В ноутбуке есть клавиатура с подсветкой для удобства использования в темноте.

Teclast Tbolt 20 Pro оснащен процессором Intel Core i5-8259U, который обеспечивает ускорение Turbo Boost до 2,8 ГГц. Есть четыре ядра и 8 потоков для одновременной и эффективной обработки нескольких задач. Это энергоэффективный процессор с рейтингом TDP 28 Вт и максимальной мощностью 55 Вт. Iris Plus Graphics 655 присутствует на борту для обработки интенсивной графики с 128 МБ eDRAM. Кроме того, чтобы улучшить многозадачность и предложить обширное хранилище, Teclast добавил 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 256 ГБ SSD. Также доступен отдельный слот для твердотельного накопителя для удобного расширения хранилища.

Эффективный отвод тепла обеспечивается с помощью двойных тепловых трубок, что повышает общую эффективность системы и улучшает охлаждение. Ноутбук без приличного дисплея не имеет смысла, поэтому компания добавила 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей.

Teclast Tbolt 20 Pro с металлическим корпусом весит 1,8 кг, а тачпад имеет размеры 133 x 87 миллиметров. Наличие батареи на 55 Втч обеспечивает приличную долговечную резервную батарею. Красиво оформленный ноутбук доступен только в космическом сером цвете. Есть четыре динамика для более насыщенного и четкого звука при прослушивании музыки и просмотре видео.

Teclast Tbolt 20 pro предлагает безупречное подключение благодаря 2 портам USB 3.0 и 2 портам Type-C. Они могут легко удовлетворить все ваши потребности, поскольку порты поддерживают передачу данных, быструю зарядку PD и вывод звука видео DisplayPort. Помимо этого, есть разъем для наушников, порт для карты MicroSD, питание постоянного тока и блокировка камеры.

Источник — Astera.