TechRadar счел iPhone 15, 15 Pro Max и Pixel 8 смартфонами 2024 года

В рейтинге лучших смартфонов 2024 года, опубликованном американским интернет-изданием TechRadar, первое место занял базовый iPhone 15. Этот телефон был отмечен экспертами за свою отличную комбинацию цены и производительности.

На втором месте расположился iPhone 15 Pro Max от компании Apple. Его называют самым универсальным смартфоном благодаря мощному процессору, продвинутой камере и прочному титановому корпусу.

Google Pixel 8 занял третье место и признан одним из лучших смартфонов на платформе Android. Он обладает поддержкой искусственного интеллекта и получает длительную поддержку со стороны производителя.

Samsung Galaxy S24 Plus занял четвертое место и стал одним из лучших смартфонов, выпущенных компанией Samsung. В него входят отличная камера, дисплей и продвинутый пользовательский интерфейс.

Пятая позиция рейтинга принадлежит Samsung Galaxy S24 Ultra, который считается наиболее универсальным Android-смартфоном на рынке.

OnePlus 12R занял шестое место благодаря своей впечатляющей автономности. Седьмое место досталось складному смартфону OnePlus Open, который отличается своей камерой и стильным дизайном.

Motorola Razr Plus стал лидером среди раскладушек. Google Pixel 7 занял девятое место и стал лучшим бюджетным смартфоном на Android. За ним следует Google Pixel 8 Pro со встроенной нейросетью.

Эксперты признали Asus Rog Phone 8 Pro лучшим смартфоном для геймеров благодаря мощному процессору и уникальной системе охлаждения. Рейтинг завершается смартфоном OnePlus 12, который был отмечен как один из самых красивых на рынке.