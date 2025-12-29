Tech Spurt назвал самые недооценённые смартфоны 2025 года

Ведущий YouTube-канала Tech Spurt опубликовал подборку смартфонов 2025 года, которые, по его оценке, остались без должного внимания покупателей, несмотря на конкурентные характеристики. В список вошли модели среднего и верхнего ценовых сегментов, которые уже доступны для заказа и могут рассматриваться как альтернатива более популярным флагманам.

Среди отмеченных устройств оказался OPPO Reno 13 Pro. Смартфон оснащён 6,8-дюймовым экраном, получил защиту от воды и ориентирован на пользователей, которым важен баланс между дизайном и производительностью. По словам автора обзора, аппарат справляется с ресурсоёмкими играми и повседневными задачами без заметных ограничений.

Также в подборку вошли несколько моделей Honor. Magic 8 Lite выделяется усиленным стеклом, стереодинамиками и технологией защиты от падений, рассчитанной на высоту до 2,5 метра. Аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч обеспечивает высокий уровень автономности. Honor 400 Pro позиционируется как более доступная альтернатива флагманам и оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и временем работы более суток при активном использовании. Honor 400 Lite ориентирован на любителей селфи и дизайна, с ярким дисплеем и крупным аккумулятором.

Отдельно отмечен Motorola Edge 70 — тонкий и лёгкий смартфон с AMOLED-экраном диагональю 6,7 дюйма, защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также увеличенной батареей по сравнению с конкурентами. В сегменте складных устройств в список попал Vivo X Fold 5 с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и расширенными возможностями мобильной съёмки, несмотря на отмеченные особенности оптимизации программного обеспечения.

Завершает подборку Xiaomi 15T. Модель получила 6,83-дюймовый дисплей, защиту IP68, стереодинамики и процессор Dimensity 8400 Ultra. Основная камера с алгоритмами Leica и телефотообъективом ориентирована на детализированную и портретную съёмку, а аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч обеспечивает стабильную автономность.