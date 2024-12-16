Главная » Новости

Tech Advisor представил список лучших смартфонов до $300 на конец 2024 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

На конец 2024 года Tech Advisor представил рейтинг лучших недорогих смартфонов, стоимостью до $300, которые предлагают отличные характеристики за разумные деньги.

Лидером стал CMF Phone 1, который привлекает стильным дизайном, удобной операционной системой и хорошей автономностью, хотя отсутствие NFC и простая камера могут быть недостатками.

На втором месте оказался Samsung Galaxy A15 5G с премиальным дизайном, 90 Гц экраном и пятилетней поддержкой обновлений, но его производительность и отсутствие защиты от воды оставляют желать лучшего.

Motorola Moto G84 5G была признана лучшей по экрану благодаря OLED-дисплею с частотой 120 Гц, но она имеет слабую поддержку обновлений.

Также в списке упоминаются Xiaomi Redmi Note 13 5G за привлекательный дизайн, Motorola Moto G04 за низкую цену и TCL 50 Pro Nxtpaper с уникальным режимом экрана, имитирующим бумагу.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.