Tech Advisor представил список лучших смартфонов до $300 на конец 2024 года

На конец 2024 года Tech Advisor представил рейтинг лучших недорогих смартфонов, стоимостью до $300, которые предлагают отличные характеристики за разумные деньги.

Лидером стал CMF Phone 1, который привлекает стильным дизайном, удобной операционной системой и хорошей автономностью, хотя отсутствие NFC и простая камера могут быть недостатками.

На втором месте оказался Samsung Galaxy A15 5G с премиальным дизайном, 90 Гц экраном и пятилетней поддержкой обновлений, но его производительность и отсутствие защиты от воды оставляют желать лучшего.

Motorola Moto G84 5G была признана лучшей по экрану благодаря OLED-дисплею с частотой 120 Гц, но она имеет слабую поддержку обновлений.

Также в списке упоминаются Xiaomi Redmi Note 13 5G за привлекательный дизайн, Motorola Moto G04 за низкую цену и TCL 50 Pro Nxtpaper с уникальным режимом экрана, имитирующим бумагу.

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