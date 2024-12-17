TCL выпустила новые телевизоры T6L с Mini LED и квантовыми точками

Компания TCL представила серию телевизоров T6L, оснащённых подсветкой Mini LED и матрицей на квантовых точках.

Все модели T6L используют HVA-матрицы с множеством зон локального затемнения и охватывают 96% цветовой палитры DCI-P3. Телевизоры поддерживают технологии Dolby Vision и Quantum Dot Pro, а их яркость достигает 1300 нит.

Технология TCL Wanyi Halo помогает уменьшить ореолы и улучшает детализацию изображения, в то время как TCL Fuxi AI large оптимизирует настройки в зависимости от отображаемых сцен. Кроме того, поддерживается объёмный звук Dolby Atmos, что делает 2.1-канальную Hi-Fi систему Onkyo с сабвуфером ещё более качественной.

Каждый телевизор работает на четырёхъядерном процессоре, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. В набор интерфейсов входят четыре порта HDMI 2.1 и два USB Type-A.

Цены на модели в Китае следующие: