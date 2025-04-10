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TCL выпустила LED-телевизоры Crane 7 Pro QD-Mini по цене от 57 600 рублей

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Компания TCL анонсировала свою новую линейку LED-телевизоров Crane 7 Pro QD-Mini, которая выйдет 16 апреля на китайском рынке. В линейку входят модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов, а цены начинаются от 4999 юаней (57 600 руб.), в то время как 98-дюймовая версия стоит 12 999 юаней (150 000 руб.).

TCL выпустила LED-телевизоры Crane 7 Pro QD-Mini по цене от 57 600 рублей

Телевизоры оснащены светодиодной панелью HVA QD-Mini и имеют различное количество локальных зон, например, 85-дюймовая модель предлагает 2448 зон.

Коэффициент контрастности составляет 7000:1, показатель низкого коэффициента отражения уменьшает пятна до 1,8%, что приводит к глубокому черному цвету и четной контрастности даже при ярком свете.

Экран Crane 7 Pro обеспечивает впечатляющую цветопередачу с охватом 98% DCI-P3 и частотой обновления 144 Гц и 288 Гц, что делает его подходящим для игр.

Телевизоры используют технологии Dolby Vision IQ, Dolby Atmos и IMAX Enhanced, а также имеют 2.1.2-канальную акустическую систему с направленными вверх динамиками для создания объемного звука.

За производительность отвечает Cortex-A73, который на 60% мощнее предыдущих моделей, в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Специальный графический движок TSR обрабатывает масштабирование с помощью ИИ, улучшая качество изображения даже для старого контента.

Crane 7 Pro работает на беспроводной системе Lingkong OS 3.0, которая обеспечивает циклическую загрузку и предлагает возможность настройки главного экрана без рекламы. Искусственный интеллект «Fuxi» включает более 20 интеллектуальных агентов для более эффективного поиска контента.

Телевизоры имеют четыре порта HDMI 2.1, USB 3.0, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также поддержку протоколов NAS.

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