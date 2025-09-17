TCL представила технологию SQD-Mini LED для новых телевизоров премиум-класса

Компания TCL анонсировала новую технологию подсветки SQD-Mini LED на флагманской серии X11L, которая выводит Mini LED на новый уровень. В отличие от традиционных Mini LED и RGB-Mini LED систем, эта разработка сочетает упрощённую структуру источника света с улучшенной цветопередачей и тонким корпусом.

SQD-Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED) использует один белый светодиод в сочетании с фирменными материалами Super Quantum Dot. Новая LCD-структура «Butterfly Wing Huayao» повышает углы обзора, снижает отражения и улучшает долговечность панели. В отличие от RGB-Mini LED, где белый свет создаётся смешением красного, зелёного и синего диодов, SQD-Mini LED сразу генерирует чистый белый свет через квантовые точки, что уменьшает оптические помехи и обеспечивает стабильную цветопередачу.

Ранее RGB-Mini LED обеспечивал покрытие около 94–97% стандарта BT.2020. SQD-Mini LED преодолевает этот лимит, достигая 100% цветового охвата BT.2020, что исключает искажения цвета и «ореолы» при ярких и контрастных сценах. Технология поддерживает точность цветов даже в динамичных фильмах, анимации или спортивных трансляциях.

Для каждой зоны локального затемнения используется один белый светодиод, что позволяет увеличить количество зон без повышения температуры и энергопотребления. Так, 98-дюймовый X11L оснащён 20 736 зонами подсветки — рекордным показателем среди Mini LED телевизоров данного класса. В сочетании с алгоритмом Mosaic достигается высокая точность затемнения кадр за кадром, а конструкция светового поля предотвращает утечки света и обеспечивает равномерное освещение экрана. Пиковая яркость достигает 10 000 нит с технологией Brilliant XDR, поддерживая все HDR-форматы, включая Dolby Vision, HDR10+ и IMAX Enhanced.

Оптимизация светового пути и слой квантовых точек позволили сократить оптическое расстояние для рассеивания подсветки, что сделало возможной толщину панели всего 2 см — самой тонкой среди Mini LED телевизоров TCL. Дизайн корпуса разработан совместно с Крисом Лефтери: минималистичный, с скрытой прокладкой кабелей и симметричной задней панелью, что поддерживает настенное и настольное размещение.

SQD-Mini LED обеспечивает улучшенную точность цвета, управление яркостью и ультратонкий корпус при меньшей сложности производства по сравнению с RGB-системами. Для пользователей это означает более точные изображения, качественное HDR и современный дизайн, а для отрасли технология задаёт новый стандарт Mini LED-подсветки.

TCL не просто выпустила очередной флагман — компания изменила подход к подсветке телевизоров и обозначила лидерство в развитии премиум-технологий.