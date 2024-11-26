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TCL представила портативный проектор Projector A1 на базе Google TV

Автор На чтение 1 мин Просмотров 39 Опубликовано

TCL представила свой первый портативный проектор под названием Projector A1. Этот проектор предназначен для создания больших экранов и оснащён мощной встроенной акустикой, а также предлагает множество смарт-функций.

TCL представила портативный проектор Projector A1 на базе Google TV

Разрешение проектора составляет 1080p, а максимальная яркость достигает 360 люменов. Пользователи могут настраивать диагональ изображения от 45 до 120 дюймов. Звук обеспечивают два встроенных динамика мощностью 8 ватт, которые поддерживают Dolby Audio.

Проектор работает на базе Google TV, что позволяет использовать различные приложения и потоковые сервисы, а также управлять устройством с помощью голосовых команд через Google Assistant. Кроме того, проектор имеет декоративную вставку с RGB-подсветкой.

TCL Projector A1 уже доступен для покупки на международном рынке по цене от 499 долларов или 52 500 рублей.

TCL представила портативный проектор Projector A1 на базе Google TV TCL представила портативный проектор Projector A1 на базе Google TV

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