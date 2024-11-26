TCL представила портативный проектор Projector A1 на базе Google TV

TCL представила свой первый портативный проектор под названием Projector A1. Этот проектор предназначен для создания больших экранов и оснащён мощной встроенной акустикой, а также предлагает множество смарт-функций.

Разрешение проектора составляет 1080p, а максимальная яркость достигает 360 люменов. Пользователи могут настраивать диагональ изображения от 45 до 120 дюймов. Звук обеспечивают два встроенных динамика мощностью 8 ватт, которые поддерживают Dolby Audio.

Проектор работает на базе Google TV, что позволяет использовать различные приложения и потоковые сервисы, а также управлять устройством с помощью голосовых команд через Google Assistant. Кроме того, проектор имеет декоративную вставку с RGB-подсветкой.

TCL Projector A1 уже доступен для покупки на международном рынке по цене от 499 долларов или 52 500 рублей.