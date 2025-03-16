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TCL представила 115-дюймовый телевизор QM7K 2025 года

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Компания TCL North America анонсировала новый телевизор QM7K в своей линейке на 2025 год, который будет доступен в размерах до 115 дюймов.

TCL представила 115-дюймовый телевизор QM7K 2025 года

Этот телевизор оснащен 2500 зонами затемнения miniLED и пиковой яркостью 3000 нит, что является значительным улучшением по сравнению с прошлогодней моделью QM751G.

QM7K будет доступен в различных размерах — 55, 65, 75, 85, 98 и 115 дюймов. Новая панель Crystglow HVA обещает улучшенное антибликовое покрытие и широкие углы обзора.

Также телевизор получает более мощную 2,2-канальную систему динамиков, разработанную совместно с Bang & Olufsen, а также пульт дистанционного управления с подсветкой и встроенным микрофоном.

TCL представила 115-дюймовый телевизор QM7K 2025 года

Телевизор поддерживает все ожидаемые функции, включая Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced и HDMI 2.1. Он также работает на Google TV и поддерживает потоковые приложения. TCL еще планирует представить новый флагман X11K с более чем 10 000 зонами затемнения miniLED.

Кроме того, TCL показала новые телевизоры Nxtframe, которые имеют функции Art Mode и Art Gallery для отображения цифровых произведений искусства. Эти функции также появятся в моделях QM6K и QM7K. QM7K уже доступен в США.

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