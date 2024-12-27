TCL обошла Samsung на рынке телевизоров с диагональю больше 80 дюймов

Исследовательские компании Omdia и DSCC сообщили о текущих лидерах рынка телевизоров с диагональю от 80 дюймов.

На первом месте по продажам находится компания TCL с долей 23%, следом идет Samsung с 19%, а Hisense замыкает тройку, уступая TCL всего 1,65%.

Аналитики отметили, что доля Samsung в прибыли от продажи огромных телевизоров снизилась с 40% до 31%, в то время как TCL увеличила свою долю с 9% до 18%.

Одной из причин успеха китайских брендов стали привлекательные цены. Китайские производители также предлагают телевизоры с функциями искусственного интеллекта и мощными процессорами, что, по мнению экспертов, связано с низкими производственными затратами и сильными позициями в цепочке поставок ЖК-панелей.