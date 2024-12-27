Главная » Новости

TCL обошла Samsung на рынке телевизоров с диагональю больше 80 дюймов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Исследовательские компании Omdia и DSCC сообщили о текущих лидерах рынка телевизоров с диагональю от 80 дюймов.

TCL обошла Samsung на рынке телевизоров с диагональю больше 80 дюймов

На первом месте по продажам находится компания TCL с долей 23%, следом идет Samsung с 19%, а Hisense замыкает тройку, уступая TCL всего 1,65%.

Аналитики отметили, что доля Samsung в прибыли от продажи огромных телевизоров снизилась с 40% до 31%, в то время как TCL увеличила свою долю с 9% до 18%.

Одной из причин успеха китайских брендов стали привлекательные цены. Китайские производители также предлагают телевизоры с функциями искусственного интеллекта и мощными процессорами, что, по мнению экспертов, связано с низкими производственными затратами и сильными позициями в цепочке поставок ЖК-панелей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.