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Tata Group приобрела контрольный пакет акций завода по производству iPhone в Индии

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Сделка направлена на увеличение объемов производства продукции Apple в Индии.

Индийская компания Tata Electronics, входящая в Tata Group, приобрела контрольный пакет акций завода тайваньской компании Pegatron по производству iPhone в штате Тамилнад. Стоимость сделки оценивается в $150-200 миллионов.

Ожидается, что Tata Electronics получит 60% акций совместного предприятия, созданного с Pegatron для управления заводом. Это соглашение происходит на фоне стремления Apple расширить производство за пределами Китая из-за геополитической напряженности.

Tata Electronics уже производит смартфоны Apple и их компоненты на двух других предприятиях, включая бывший завод Wistron, приобретенный в 2024 году. Это позволит компании конкурировать с тайваньским подрядчиком Foxconn, который также производит iPhone в Индии.

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