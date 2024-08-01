ТАСС: Микропластик может увеличивать рост числа случаев заражения инфекциями от комаров

Ученые выяснили, что микропластик может ослаблять иммунитет комаров и увеличивать их заражение опасными инфекциями.

Исследователи из Томского госуниверситета и Института систематики и экологии животных в Новосибирске провели эксперименты с лабораторной культурой комаров.

Как передает «ТАСС», они добавляли в чашки Петри с личинками частицы разных видов пластика. Было установлено, что комары активно их поедают.

Это может приводить к закупорке кишечника насекомых, микротравмам и изменению микробиоты. Всё это ослабляет иммунитет комаров и делает их более восприимчивыми к инфекциям.

Переносчики заболеваний, таких как малярия и желтая лихорадка, становятся опаснее для людей. Исследователи из Томского университета активно изучают загрязнение микропластиком окружающей среды и живых организмов, в том числе рыб.