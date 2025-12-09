Tap to Pay на iPhone стало доступно в Гонконге

Apple сообщила о запуске Tap to Pay на iPhone в Гонконге. Функция позволяет индивидуальным продавцам, небольшим предприятиям и крупным ритейлерам использовать смартфон как терминал для приёма безналичных платежей.

Система принимает оплату через Apple Pay, бесконтактные кредитные и дебетовые карты, а также другие цифровые кошельки. Все операции защищены шифрованием, и данные о покупателях и совершаемых покупках Apple не получает.

Использование Tap to Pay не требует дополнительного оборудования — технология NFC обеспечивает безопасную аутентификацию платежей, а также поддерживается ввод PIN-кода, включая параметры доступности.

С сегодняшнего дня платёжные платформы Adyen, Global Payments, KPay и SoéPay первыми в Гонконге начали поддерживать Tap to Pay на iPhone. По данным компании, функция внедряется в ключевых сферах, включая такси, розничную торговлю, общепит и предоставление услуг.

Tap to Pay на iPhone впервые появилась в США в феврале 2022 года, после чего была расширена более чем на 50 стран и регионов.