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Take-Two купила Zynga за 12,7 млрд долларов для разработки мобильной GTA

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Разработчик видеоигр Take-Two закрыл сделку по приобретению Zynga, покупателю она обошлась в 12,7 млрд долларов.
По данным инсайдеров, Zynga позволит Take-Two выпустить мобильную версию игры GTA, а также перенести популярные проекты разработчика на мобильную платформу.

Как завил генеральный директор Take-Two, покупка Zynga позволит реализовать задумки в области бесплатных и кроссплатформенных игр и перенести на мобильные платформы серии Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia, BioShock, XCOM и др.

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