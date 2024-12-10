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Taiko Audio представила музыкальный сервер стоимостью почти 3 млн рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Голландская компания Taiko Audio представила премиальный музыкальный сервер, предназначенный для потоковой передачи музыки и хранения файлов без потерь.

Taiko Audio представила музыкальный сервер стоимостью почти 3 млн рублей

Устройство стоит 29 600 долларов (примерно 2,96 миллиона рублей) и ориентировано на настоящих ценителей звука.

Сервер оснащён двумя 10-ядерными чипами Intel Xeon Scalable, которые разделяют процессы на два сервера: один для пользовательского интерфейса на Windows 10, а другой для приложения Roon для управления музыкой.

Taiko Audio представила музыкальный сервер стоимостью почти 3 млн рублей

Операционная система установлена на твердотельном накопителе объёмом 280 ГБ, а для хранения музыки предусмотрены отдельные диски емкостью от 2 до 64 ТБ.

Также в устройстве есть 12 модулей оперативной памяти по 4 ГБ, изготовленных на заказ. Taiko Audio акцентирует внимание на качестве звука, включая множество аудиоразъёмов и дополнительных портов: пять USB, два медных Ethernet, один оптоволоконный Ethernet, а также VGA, S/PDIF и AES/EBU.

Полностью пассивная система охлаждения позволяет избежать шума вентиляторов.

Taiko Audio представила музыкальный сервер стоимостью почти 3 млн рублей Taiko Audio представила музыкальный сервер стоимостью почти 3 млн рублей

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