«Т-Технологии» предложили 77 млрд рублей за платформу «Циан»

Российская группа «Т-Технологии», головная структура Т-Банка, направила предложение о приобретении акций онлайн-платформы недвижимости «Циан». Компания готова выкупить до 100% ценных бумаг по цене 993,05 рубля за акцию. Общая оценка бизнеса при таком условии составляет около 77,1 миллиарда рублей.

Как сообщает ComNews, предложение предусматривает приобретение как минимум 50% размещённых обыкновенных акций. Сделку рассчитывают завершить в первом квартале 2027 года после прохождения необходимых корпоративных процедур и получения согласований.

Предложенная цена предполагает премию примерно в 29,3% к рыночной стоимости акций. При этом финансирование покупки не предусматривает дополнительной эмиссии акций самих «Т-Технологий».

Руководство группы объясняет интерес к «Циану» развитием комплексной цифровой экосистемы, которая объединит поиск недвижимости и финансовые услуги.

Ранее Т-Банк запустил в собственном приложении сервис подбора квартир в новостройках. Приобретение «Циана» позволит расширить присутствие группы на рынке недвижимости, включая вторичное жильё, а также получить доступ к аудитории платформы и её специализированным сервисам.

В частности, речь идёт об ипотечном маркетплейсе и инструментах сопровождения сделок с недвижимостью.

Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк заявил, что в случае завершения сделки «Циан» сохранит собственный бренд и продолжит самостоятельную работу под руководством действующей команды.

Финансовые результаты платформы свидетельствуют о росте бизнеса. По итогам первого полугодия 2026 года выручка «Циана» увеличилась на 20,5% и достигла 8,3 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 68,2%, до 2,7 миллиарда рублей.

При этом аналитики обращают внимание на стоимость приобретения и возможную нагрузку на покупателя. Окончательные финансовые последствия будут зависеть от способа привлечения средств и результатов интеграции бизнеса.

Эксперты также подчёркивают, что объявление предложения не равнозначно завершению сделки. Акционерам ещё предстоит принять решение, а сторонам — выполнить установленные требования.

В случае успешного приобретения «Циан» может стать важным элементом финансово-технологической экосистемы группы, объединив цифровые инструменты поиска жилья, ипотечного финансирования и оформления сделок.