Т-Банк сделал упрощение интерфейса основой нового суперприложения

Т-Банк представил обновленное суперприложение, в котором сделал акцент на простоте повседневных операций. Как сообщает БФМ, запуск продолжает концепцию «Дофамин-банкинга», представленную в 2024 году.

По объяснению банка, цель изменений — снизить нагрузку на пользователя при работе с финансовыми сервисами. Вице-президент, директор по продукту и технологиям Константин Маркелов связывает этот подход с растущей сложностью банковских приложений: вместе с новыми продуктами в них появлялись дополнительные кнопки и сценарии.

В обновленной версии предусмотрена настройка главной страницы и быстрых действий. Одновременно банк расширил функциональность: добавил финансовую аналитику на основе машинного обучения и разделы для предпринимателей и заемщиков. Таким образом, упрощение навигации сопровождается развитием сервисов.