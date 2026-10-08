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Т-Банк сделал упрощение интерфейса основой нового суперприложения

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Т-Банк представил обновленное суперприложение, в котором сделал акцент на простоте повседневных операций. Как сообщает БФМ, запуск продолжает концепцию «Дофамин-банкинга», представленную в 2024 году.

По объяснению банка, цель изменений — снизить нагрузку на пользователя при работе с финансовыми сервисами. Вице-президент, директор по продукту и технологиям Константин Маркелов связывает этот подход с растущей сложностью банковских приложений: вместе с новыми продуктами в них появлялись дополнительные кнопки и сценарии.

В обновленной версии предусмотрена настройка главной страницы и быстрых действий. Одновременно банк расширил функциональность: добавил финансовую аналитику на основе машинного обучения и разделы для предпринимателей и заемщиков. Таким образом, упрощение навигации сопровождается развитием сервисов.

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