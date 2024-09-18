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Synchron создала импланты для управления умным домом силой мысли

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Synchron представила свои импланты, которые могут управлять устройствами умного дома силой мысли. Это особенно полезно для людей с ограниченными возможностями.

Synchron создала импланты для управления умным домом силой мысли

Хотя технологии Synchron не могут полностью конкурировать с Neuralink Илона Маска, они уже сделали значительные шаги в нейротехнологиях, пишет hi-tech.mail.ru.

За последние несколько лет Synchron имплантировала свои чипы десяти пользователям, что гораздо больше, чем у Neuralink. Испытуемые смогли взаимодействовать с устройствами, такими как Apple Vision Pro и даже нейросетью ChatGPT.

Теперь они протестировали управление умным домом с помощью имплантов, позволяя пользователям включать свет, переключать каналы и управлять приборами.

Проблема заключалась в том, что некоторые испытуемые не могли использовать руки из-за болезни. Для этого интерфейс Synchron был соединен с планшетом, на котором пользователи могли управлять устройствами, просто думая о необходимых действиях.

Импланты Synchron не требуют вскрытия черепа, что делает их более доступными. Устройство устанавливается в вену и помещается на поверхность мозга, где может оставаться без вреда.

Однако, в отличие от Neuralink, который использует 1024 электрода для более сложных команд, Synchron работает с 16 электродами.

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