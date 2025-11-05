Главная » Новости

Связь и интернет в России подорожают на 5–10% в 2026 году

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Операторы связи и интернет-провайдеры в России планируют повышение тарифов в 2026 году. Об этом сообщает TelecomDaily по результатам опроса среди компаний отрасли.

Согласно данным, 96% операторов собираются пересмотреть цены: 48% планируют повышение на 5–10%, а 16% — более чем на 10%. Причинами роста называют увеличение расходов на обслуживание сетей, развитие инфраструктуры и тенденцию абонентов выбирать пакеты с большим объёмом услуг.

Наибольшее повышение ожидается на комплексные услуги, например, на мобильную связь в сочетании с домашним интернетом.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.