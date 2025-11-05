Связь и интернет в России подорожают на 5–10% в 2026 году

Операторы связи и интернет-провайдеры в России планируют повышение тарифов в 2026 году. Об этом сообщает TelecomDaily по результатам опроса среди компаний отрасли.

Согласно данным, 96% операторов собираются пересмотреть цены: 48% планируют повышение на 5–10%, а 16% — более чем на 10%. Причинами роста называют увеличение расходов на обслуживание сетей, развитие инфраструктуры и тенденцию абонентов выбирать пакеты с большим объёмом услуг.

Наибольшее повышение ожидается на комплексные услуги, например, на мобильную связь в сочетании с домашним интернетом.