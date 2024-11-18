Свет мониторов может быть опасен для здоровья: новые исследования

Ученые из Университета Гази в Турции провели исследование, в котором изучали влияние синего света от экранов на развитие скелета животных.

Результаты показали неожиданные последствия, которые могут быть связаны с ростом современных детей, часто использующих электронные устройства.

Исследование проводилось на молоденьких крысах, которых разделили на три группы. Одна группа находилась под обычным светом, другая — под синим светом шесть часов в день, а третья — 12 часов. Эксперимент продолжался до полового созревания крыс.

Результаты показали, что крысы, подвергавшиеся воздействию синего света, росли быстрее и достигали полового созревания раньше, чем те, кто находился под естественным светом. Это исследование стало первым, которое демонстрирует, как синий свет может влиять на физический рост и развитие.

Хотя ускоренный рост может показаться положительным, авторы исследования предупреждают, что изменения в костях могут привести к проблемам с их прочностью и быстрому износу в будущем.

Дальнейшие эксперименты планируется провести на взрослых крысах, чтобы лучше понять влияние синего света на здоровье и выработать меры предосторожности для защиты детей от его негативных эффектов.