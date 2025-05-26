Суд в Германии обязал сайты добавить кнопку отказа от всех cookie

Административный суд Ганновера постановил, что сайты в Германии обязаны размещать на баннерах управления cookie-файлами заметную кнопку «Отклонить все», если уже предлагается кнопка «Принять все». Решение стало значимым шагом в сторону усиления цифровой конфиденциальности и соблюдения норм европейского законодательства о защите данных.

Инициатором дела выступил уполномоченный по защите данных Нижней Саксонии Денис Лемкемпер. Поводом стало предписание, направленное медиакомпании NOZ (Neue Osnabrücker Zeitung), изменить дизайн cookie-баннера на своём сайте. Ведомство сочло, что пользователям не предоставляется возможность дать добровольное и информированное согласие на обработку данных: элементы интерфейса вводили в заблуждение, содержали неясные формулировки, а сведения о партнёрах и передаче данных за рубеж были скрыты за прокруткой.

NOZ пыталась оспорить требование, заявив, что её механизм получения согласия эффективен и не нарушает юрисдикцию органов по защите данных. Однако суд принял сторону надзорного ведомства. В решении указано, что баннер на сайте NOZ нарушает как положения Общего регламента по защите данных (GDPR), так и положения немецкого Закона о защите данных в сфере телекоммуникационных цифровых услуг.

Судьи подчеркнули, что любое согласие, полученное с помощью манипулятивного дизайна, считается юридически недействительным. По их мнению, отказ от cookie должен быть столь же доступным, как и их принятие — как по расположению кнопки, так и по количеству действий, необходимых для выбора.

Денис Лемкемпер приветствовал вердикт суда и выразил надежду, что он станет ориентиром для других администраторов сайтов в Германии. Ранее региональные органы, включая Баварское управление по защите данных, также выявляли многочисленные нарушения при работе с cookie-баннерами. Новое решение может стать важным прецедентом для дальнейшего соблюдения прав пользователей в цифровом пространстве.