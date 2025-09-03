Суд разрешил Google сохранить Chrome и Android, но обязал делиться данными

По итогам антимонопольного разбирательства суд в США не стал обязывать Google продавать браузер Chrome и операционную систему Android, как того добивался Минюст. Компании также разрешено продолжать заключать партнёрские соглашения, включая действующую сделку с Apple на $20 млрд — она обеспечивает использование Google как поисковой системы по умолчанию в Safari.

Однако суд ограничил эксклюзивные права Google на поисковые сервисы. В рамках санкций компания теперь обязана предоставлять доступ к данным онлайн-поиска другим участникам рынка, чтобы обеспечить более равные условия конкуренции.