Суд отклонил коллективный иск против Apple по делу о App Store

Судья, ведущая дело об антимонопольном иске против Apple, приняла решение о его деклассификации. Иск, поданный в 2011 году, обвинял компанию в монополизации экосистемы iPhone, поскольку пользователи не могли устанавливать приложения вне App Store.

Дело рассматривалось с 2012 года, проходило через Апелляционный суд Девятого округа и Верховный суд США, прежде чем было возвращено в нижестоящий суд. Основная причина длительного рассмотрения — сложность в доказательстве ущерба для всех пользователей и отсутствие надёжного метода подсчёта пострадавших. После деклассификации иск больше не рассматривается как коллективный, и желающие подать претензию к Apple должны делать это индивидуально.

Apple выразила удовлетворение решением суда, отметив, что истцы не смогли подтвердить причинённый потребителям ущерб. Компания подчеркнула, что продолжает инвестировать в безопасное и надёжное функционирование App Store и поддерживать возможности для разработчиков.

Судья отметила, что привлечённый истцами эксперт «не квалифицирован», его методика «ненадёжна» и не применялась должным образом, поэтому его показания не были приняты. Истцы не смогли сопоставить аккаунты Apple ID с потребителями и доказать ущерб на уровне всего класса.

Истцы планируют обжаловать решение о деклассификации.