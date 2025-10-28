Главная » Новости

Суд отклонил коллективный иск против Apple по делу о App Store

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Суд отклонил коллективный иск против Apple по делу о App Store

Судья, ведущая дело об антимонопольном иске против Apple, приняла решение о его деклассификации. Иск, поданный в 2011 году, обвинял компанию в монополизации экосистемы iPhone, поскольку пользователи не могли устанавливать приложения вне App Store.

Дело рассматривалось с 2012 года, проходило через Апелляционный суд Девятого округа и Верховный суд США, прежде чем было возвращено в нижестоящий суд. Основная причина длительного рассмотрения — сложность в доказательстве ущерба для всех пользователей и отсутствие надёжного метода подсчёта пострадавших. После деклассификации иск больше не рассматривается как коллективный, и желающие подать претензию к Apple должны делать это индивидуально.

Apple выразила удовлетворение решением суда, отметив, что истцы не смогли подтвердить причинённый потребителям ущерб. Компания подчеркнула, что продолжает инвестировать в безопасное и надёжное функционирование App Store и поддерживать возможности для разработчиков.

Судья отметила, что привлечённый истцами эксперт «не квалифицирован», его методика «ненадёжна» и не применялась должным образом, поэтому его показания не были приняты. Истцы не смогли сопоставить аккаунты Apple ID с потребителями и доказать ущерб на уровне всего класса.

Истцы планируют обжаловать решение о деклассификации.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.