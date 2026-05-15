Главная » Новости

Subnautica 2 вышла в раннем доступе и уже разошлась миллионным тиражом

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Subnautica 2 стала доступна в раннем доступе на ПК и консолях Xbox Series X/S. Как и в первой части, игрокам предстоит исследовать глубины океана, добывать ресурсы и сталкиваться с опасными подводными существами.

Среди ключевых нововведений сиквела — кооператив до четырёх человек, а также система модификации ДНК, позволяющая улучшать характеристики персонажа.

В российском сегменте Steam игра оценивается в 1800 рублей, также она доступна по подписке Game Pass.

Спустя час после релиза разработчики сообщили о продаже более одного миллиона копий. Пиковый онлайн в Steam превысил 460 тысяч игроков и продолжает расти.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.