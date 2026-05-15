Subnautica 2 вышла в раннем доступе и уже разошлась миллионным тиражом

Subnautica 2 стала доступна в раннем доступе на ПК и консолях Xbox Series X/S. Как и в первой части, игрокам предстоит исследовать глубины океана, добывать ресурсы и сталкиваться с опасными подводными существами.

Среди ключевых нововведений сиквела — кооператив до четырёх человек, а также система модификации ДНК, позволяющая улучшать характеристики персонажа.

В российском сегменте Steam игра оценивается в 1800 рублей, также она доступна по подписке Game Pass.

Спустя час после релиза разработчики сообщили о продаже более одного миллиона копий. Пиковый онлайн в Steam превысил 460 тысяч игроков и продолжает расти.