Студенты создали 442 чат-бота и мини-приложения для мессенджера Max

Участники студенческого хакатона по разработке цифровых сервисов для национального мессенджера Max представили 442 прототипа чат-ботов и мини-приложений. Соревнование проходило в рамках Kazan Digital Week. Об итогах мероприятия 30 октября сообщили представители платформы.

На участие в хакатоне зарегистрировались более 4,6 тысячи студентов из 245 российских городов. Молодые разработчики представляли свыше 300 высших учебных заведений и их филиалов.

В отборочный этап прошли команды, объединившие 1442 участников. Они подготовили проекты цифровых сервисов, предназначенных для использования внутри мессенджера. По итогам отбора в финал вышли 40 команд, из которых 15 стали победителями.

Разработка велась по пяти тематическим направлениям. В категории «Забота о людях» участники создавали решения для получения социальных услуг. Направление «Образовательные решения» включало цифровые продукты для школ, колледжей и университетов.

Отдельные команды занимались сервисами для волонтерства, туризма и спорта. Другие проекты были связаны с технологиями умного города, управлением жилыми домами и благоустройством территорий.

Пятое направление, «Эффективный бизнес», предусматривало создание инструментов для предпринимателей. Тематика соревнования формировалась с учетом более 140 заявок федеральных органов государственной власти.

Разработанные прототипы демонстрируют возможности использования мини-приложений и чат-ботов для решения прикладных задач без необходимости создавать отдельную мобильную программу для каждого сервиса.

О сроках внедрения проектов победителей в действующую инфраструктуру мессенджера пока не сообщается.