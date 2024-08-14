Студенты МАИ изобрели самозаряжающийся пауэрбанк для экстренных ситуаций

Команда студентов института № 4 «Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность» Московского авиационного института (МАИ) представила инновационное устройство для подзарядки мобильных телефонов в критических условиях.

В отличие от традиционных пауэрбанков, которые требуют предварительной подзарядки, новое устройство всегда готово к работе и может стать спасением для своего владельца.

Новый «Маёвский пауэрбанк» предлагает множество способов зарядки: от солнечной панели до старых батареек, а также благодаря вибрациям, разнице температур и даже энергии радиоволн от сотовых вышек. Для того чтобы зарядить устройство до уровня, достаточного для звонка, потребуется всего несколько часов.

По словам старшего преподавателя МАИ Василия Егорова, такое решение значительно расширяет возможности подзарядки.

Например, модуль, использующий радиоволны, будет эффективен вблизи сотовых вышек, а элемент Пельтье сможет генерировать электроэнергию от тепла, если устройство расположить рядом с костром.

Также предусмотрен модуль, который накапливает энергию от вибраций, что будет полезно при движении, например, во время походов.

Все модули компактны и могут использоваться в зависимости от конкретной ситуации, что делает устройство особенно полезным для туристов, альпинистов, военных и специалистов, работающих вдали от цивилизации.

Команда студентов планирует завершить разработку прототипа и начать его коммерциализацию весной 2025 года, надеясь занять новую нишу на рынке.