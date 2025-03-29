Главная » Новости

Студента Колумбийского университета отчислили из-за использования ИИ для собеседований

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Колумбийский университет отстранил студента Чунгина «Роя» Ли за создание инструмента на основе ИИ, который помогал кандидатам на работу во время технических собеседований.

Однако причиной отстранения стали не сам инструмент, а то, что он поделился материалами дисциплинарного слушания в социальных сетях.

Ли получил уведомление о годичной отставке за «публикацию несанкционированных документов» и за нарушение соглашения о неразглашении.

В его инструменте, названном Interview Coder, можно было получать помощь при ответах на технические вопросы. Ли планировал зарабатывать на этом стартапе около 2 миллионов долларов в год.

После дисциплинарного слушания Ли был признан виновным в содействии академической нечестности из-за потенциального использования его инструмента для списывания. Он отметил, что не ожидал реакции университета, считая, что технические собеседования не входят в его компетенцию.

Ли, который подал заявление об отпуске, изначально планировал переехать в Сан-Франциско, и, несмотря на стресс, остался доволен тем, что рискнул, даже получив отчисление.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.