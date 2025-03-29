Студента Колумбийского университета отчислили из-за использования ИИ для собеседований

Колумбийский университет отстранил студента Чунгина «Роя» Ли за создание инструмента на основе ИИ, который помогал кандидатам на работу во время технических собеседований.

Однако причиной отстранения стали не сам инструмент, а то, что он поделился материалами дисциплинарного слушания в социальных сетях.

Ли получил уведомление о годичной отставке за «публикацию несанкционированных документов» и за нарушение соглашения о неразглашении.

В его инструменте, названном Interview Coder, можно было получать помощь при ответах на технические вопросы. Ли планировал зарабатывать на этом стартапе около 2 миллионов долларов в год.

После дисциплинарного слушания Ли был признан виновным в содействии академической нечестности из-за потенциального использования его инструмента для списывания. Он отметил, что не ожидал реакции университета, считая, что технические собеседования не входят в его компетенцию.

Ли, который подал заявление об отпуске, изначально планировал переехать в Сан-Франциско, и, несмотря на стресс, остался доволен тем, что рискнул, даже получив отчисление.