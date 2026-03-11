Студент из Китая создал ИИ-систему для моделирования реакции населения

Китайский студент разработал систему MiroFish, способную имитировать поведение населения целых стран. Пользователи могут «передавать» ИИ различные инфоповоды, законопроекты или слухи и наблюдать за реакцией виртуальной толпы. Агентные модели генерируют посты в соцсетях, моделируют протестные акции и коллективные настроения.

Систему уже используют трейдеры для прогнозирования возможной реакции рынков, а PR-команды — для тестирования рекламных и креативных кампаний. Проект привлёк внимание инвесторов: автор получил финансирование и превратил разработку в полноценный стартап.