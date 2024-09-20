Стоимость тройной Huawei Mate XT в КНР достигает уже 1,3 млн рублей

Смартфон Huawei Mate XT Ultimate стал настоящим хитом как в Китае, так и за его пределами. С момента запуска в начале месяца спрос на этот складной телефон резко возрос, и сейчас его сложно купить даже на внутреннем рынке.

Официальная цена Mate XT с 256 ГБ памяти составляет 19 999 юаней (262 000 руб.), но предприимчивые люди предлагают смартфон за 60 000-70 000 юаней (786 000-917 000 руб.), что является значительным завышением цен. Спекулянты активно покупают телефоны, стремясь заработать на дефиците.

Цены на онлайн-площадках также колеблются, достигая 30 000-100 000 юаней (от 393 000 до 1 300 000 руб.), при этом многие продавцы предлагают быструю доставку.

Успех Mate XT подтверждается более чем 6,3 миллиона предзаказов на платформе Vmall.

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