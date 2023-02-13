Стоимость материалов нового iPhone 14 Pro Max оказалась на 4% выше, чем у iPhone 13 Pro Max

Counterpoint Research подсчитала, сколько стоит iPhone, но это ориентировочный расчет, который включает только стоимость комплектующих, и не учитывает разработку, поддержку и другие расходы.

По данным аналитиков, iPhone 14 Pro Max на 3,7% по материалам дороже, чем iPhone 13 Pro Max. Это связано с новой камерой, дисплеем и процессором.

Специалисты уверены, что Apple A16 Bionic теперь стоит на 11 долларов дороже, чем прошлое поколение процессора.

Также выросли цены и на ряд другие комплектующих.

iPhone 14 Pro Max оценивается в 464 доллара, при том что базовая версия устройства оценивается 1099 долларов. Впрочем, каждый год iPhone становится дороже в себестоимости.

В цене растут и другие флагманские смартфоны, и снизить их цену производители уже не могут.