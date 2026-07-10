Стоимость компонентов iPhone 18 Pro Max может вырасти почти на 300 долларов

Себестоимость комплектующих iPhone 18 Pro Max, по оценкам аналитической компании Counterpoint Research, может увеличиться почти на $300 (около 22 779 рублей по текущему курсу ЦБ РФ) по сравнению с iPhone 17 Pro Max. Расчет касается модели с накопителем на 1 ТБ.

Затраты на NAND-память для этого устройства, по имеющимся оценкам, превысят $250 (порядка 18 982 рублей) — эта сумма сопоставима примерно с половиной всей оценочной стоимости комплектующих iPhone 17 Pro Max. Стоимость DRAM-памяти также резко растет: оба компонента испытывают давление из-за глобального дефицита чипов памяти, связанного с ростом спроса на оборудование для искусственного интеллекта.

Вторым по значимости фактором роста издержек названо ожидаемое использование Apple 2-нанометрового техпроцесса. В iPhone 18 Pro, по имеющимся данным, впервые может быть применен чип A20 Pro, изготовленный по технологии N2 компании TSMC, стоимость пластин для которой значительно выше, чем у используемого сейчас процесса N3P для чипа A19 Pro. Дополнительным фактором увеличения цены за единицу чипа традиционно становятся издержки начального этапа освоения нового техпроцесса.

По данным Counterpoint, расходы на дисплеи и ряд второстепенных компонентов могут, напротив, снизиться по сравнению с iPhone 17 Pro Max, что частично компенсирует рост затрат на память и чипы. Стоимость камер ожидается несколько выше, что аналитики связывают с новой технологией — вероятно, речь идет о слухах про переменную диафрагму основной камеры в моделях Pro.

Публикация отчета последовала спустя несколько недель после того, как Apple повысила цены на 14 продуктов, включая все модели Mac и iPad, а также Apple TV, HomePod, HomePod mini и Vision Pro. Компания объяснила эти изменения тем же дефицитом чипов памяти, о котором говорится в отчете Counterpoint, указав, что дисбаланс спроса и предложения, вызванный развитием дата-центров для искусственного интеллекта, сделал дальнейшее повышение цен необходимым. В рамках этого раунда изменений цены на iPhone, Apple Watch и AirPods остались прежними, однако, как ожидается, следующей может стать линейка iPhone 18 Pro.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что стартовая цена iPhone 18 Pro может достигать $1399 (порядка 106 226 рублей), ссылаясь на оценки, согласно которым себестоимость DRAM-памяти для Apple может вырасти с $39 до $145 (с примерно 2 961 до 11 010 рублей) за единицу, а стоимость флеш-накопителя — с $13 до $51 (с около 987 до 3 872 рублей). Глава Apple Тим Кук заявил изданию, что компания все еще определяется с тем, на какие устройства будут распространяться повышения цен. Отдельно аналитическая компания IDC оценила возможное повышение цен на модели Pro и Pro Max примерно в $200 (около 15 186 рублей), тогда как источники в китайской социальной сети Weibo ранее сообщали о вероятном повышении стартовой цены линейки в Китае примерно на 11%.

Чтобы компенсировать рост издержек без полной потери маржи, Apple, как ожидается, применит разное повышение розничных цен для разных объемов памяти, а не единое повышение по всей линейке, сосредоточив основной эффект на моделях с большим объемом накопителя. Даже при среднем повышении розничной цены на $200 (около 15 186 рублей), по прогнозу Counterpoint, валовая маржа iPhone 18 Pro Max окажется несколько ниже показателя, достигнутого iPhone 17 Pro Max в 2025 году.