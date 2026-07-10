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Стоимость компонентов iPhone 18 Pro Max может вырасти почти на 300 долларов

Автор На чтение 3 мин Опубликовано

Стоимость компонентов iPhone 18 Pro Max может вырасти почти на 300 долларов

Себестоимость комплектующих iPhone 18 Pro Max, по оценкам аналитической компании Counterpoint Research, может увеличиться почти на $300 (около 22 779 рублей по текущему курсу ЦБ РФ) по сравнению с iPhone 17 Pro Max. Расчет касается модели с накопителем на 1 ТБ.

Затраты на NAND-память для этого устройства, по имеющимся оценкам, превысят $250 (порядка 18 982 рублей) — эта сумма сопоставима примерно с половиной всей оценочной стоимости комплектующих iPhone 17 Pro Max. Стоимость DRAM-памяти также резко растет: оба компонента испытывают давление из-за глобального дефицита чипов памяти, связанного с ростом спроса на оборудование для искусственного интеллекта.

Вторым по значимости фактором роста издержек названо ожидаемое использование Apple 2-нанометрового техпроцесса. В iPhone 18 Pro, по имеющимся данным, впервые может быть применен чип A20 Pro, изготовленный по технологии N2 компании TSMC, стоимость пластин для которой значительно выше, чем у используемого сейчас процесса N3P для чипа A19 Pro. Дополнительным фактором увеличения цены за единицу чипа традиционно становятся издержки начального этапа освоения нового техпроцесса.

По данным Counterpoint, расходы на дисплеи и ряд второстепенных компонентов могут, напротив, снизиться по сравнению с iPhone 17 Pro Max, что частично компенсирует рост затрат на память и чипы. Стоимость камер ожидается несколько выше, что аналитики связывают с новой технологией — вероятно, речь идет о слухах про переменную диафрагму основной камеры в моделях Pro.

Публикация отчета последовала спустя несколько недель после того, как Apple повысила цены на 14 продуктов, включая все модели Mac и iPad, а также Apple TV, HomePod, HomePod mini и Vision Pro. Компания объяснила эти изменения тем же дефицитом чипов памяти, о котором говорится в отчете Counterpoint, указав, что дисбаланс спроса и предложения, вызванный развитием дата-центров для искусственного интеллекта, сделал дальнейшее повышение цен необходимым. В рамках этого раунда изменений цены на iPhone, Apple Watch и AirPods остались прежними, однако, как ожидается, следующей может стать линейка iPhone 18 Pro.

Стоимость компонентов iPhone 18 Pro Max может вырасти почти на 300 долларов

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что стартовая цена iPhone 18 Pro может достигать $1399 (порядка 106 226 рублей), ссылаясь на оценки, согласно которым себестоимость DRAM-памяти для Apple может вырасти с $39 до $145 (с примерно 2 961 до 11 010 рублей) за единицу, а стоимость флеш-накопителя — с $13 до $51 (с около 987 до 3 872 рублей). Глава Apple Тим Кук заявил изданию, что компания все еще определяется с тем, на какие устройства будут распространяться повышения цен. Отдельно аналитическая компания IDC оценила возможное повышение цен на модели Pro и Pro Max примерно в $200 (около 15 186 рублей), тогда как источники в китайской социальной сети Weibo ранее сообщали о вероятном повышении стартовой цены линейки в Китае примерно на 11%.

Чтобы компенсировать рост издержек без полной потери маржи, Apple, как ожидается, применит разное повышение розничных цен для разных объемов памяти, а не единое повышение по всей линейке, сосредоточив основной эффект на моделях с большим объемом накопителя. Даже при среднем повышении розничной цены на $200 (около 15 186 рублей), по прогнозу Counterpoint, валовая маржа iPhone 18 Pro Max окажется несколько ниже показателя, достигнутого iPhone 17 Pro Max в 2025 году.

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