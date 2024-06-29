Главная » Новости

Стоимость iPhone 15 снизилась в России до 75 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

В России наблюдается снижение стоимости смартфонов яблочной компании. Некоторые продавцы предлагают устройства по сниженной цене, правда речь идет о снижении цены в сравнении со стартовой стоимостью.

Как заметил портал Hi-Tech Mail.ru, стоимость iPhone 15 снизилась в России до 75 тысяч рублей, тогда как осенью прошлого года цены достигали 125-170 тысяч рублей.

Журналисты даже нашли предложения с ценниками 71-72 тысячи рублей. То есть смартфон подешевел почти на 40% в сравнении со стартовыми ценами.

Характеристики iPhone 15 включают 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти и минимум 128 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели смартфона расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Емкость аккумулятора iPhone 15 составляет 3349 миллиампер-часов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.