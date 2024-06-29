В России наблюдается снижение стоимости смартфонов яблочной компании. Некоторые продавцы предлагают устройства по сниженной цене, правда речь идет о снижении цены в сравнении со стартовой стоимостью.

Как заметил портал Hi-Tech Mail.ru, стоимость iPhone 15 снизилась в России до 75 тысяч рублей, тогда как осенью прошлого года цены достигали 125-170 тысяч рублей.

Журналисты даже нашли предложения с ценниками 71-72 тысячи рублей. То есть смартфон подешевел почти на 40% в сравнении со стартовыми ценами.

Характеристики iPhone 15 включают 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти и минимум 128 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели смартфона расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Емкость аккумулятора iPhone 15 составляет 3349 миллиампер-часов.