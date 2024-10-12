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Steam уточнил правила покупок: геймеры покупают лицензии, а не игры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 338 Опубликовано

Крупнейшая игровая платформа Steam обновила своё соглашение об использовании.

Теперь при покупке игры пользователи получают уведомление, в котором говорится, что они приобретают не саму игру, а лицензию на её использование.

В Steam четко разделили понятия «приобретение игры» и «приобретение лицензии». Это означает, что после покупки игрок не становится владельцем игры, а получает ограниченную лицензию. Эта мера даст возможность платформе в будущем удалять игры из доступа.

Данные изменения связаны с новым законом, который вступит в силу в Калифорнии в 2025 году. Он обяжет цифровые площадки и магазины информировать пользователей о том, что покупка цифрового контента, включая игры, фильмы и музыку, не предполагает полного владения ими.

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