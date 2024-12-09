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Steam установил новый рекорд посещаемости

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Сервис Steam, несмотря на конкуренцию и критику, продолжает оставаться самым успешным в игровой индустрии.

На прошедших выходных он установил новый рекорд посещаемости: в 17:20 МСК на платформе одновременно находились 39,2 миллиона пользователей, что является абсолютным рекордом.

Этот наплыв пользователей, вероятно, связан с выходом игр Path of Exile 2 и Marvel Rivals, которые привлекли внимание любителей экшен-RPG и многопользовательских шутеров.

Steam продолжает активно развиваться, и его аудитория растет. Четыре года назад на пике одновременно использовались 20 миллионов игроков, а в прошлом декабре рекорд составил 32 миллиона.

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