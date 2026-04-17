Steam удалось запустить на Nintendo Switch с использованием ARM-версии Proton

На игровой консоли Nintendo Switch удалось запустить Steam благодаря новой бета-версии Proton от Valve с поддержкой ARM-процессоров.

Разработчики отмечают, что речь пока идёт о тестовой реализации, поэтому до полноценной поддержки ARM-гейминга потребуется дополнительное время.

Изначально обновление ориентировано на VR-гарнитуру Steam Frame, однако оно потенциально может расширить совместимость Steam и с другими устройствами на ARM-архитектуре, включая портативные консоли Ayaneo и ряд мобильных устройств.

