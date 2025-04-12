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Steam представила первую партию новых бесплатных игр на апрель 2025 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 63 Опубликовано

В Steam постоянно появляются новые бесплатные игры, и в марте 2025 года пользователи получили доступ к большому количеству новых проектов. В апреле на платформе вышла первая новая коллекция бесплатных игр.

Вот некоторые из новых игр, выпущенных в апреле 2025 года:

  • Ultranatural — динамичный PvP-шутер с локальными и сетевыми режимами, вышел 2 апреля.
  • Veil of Sanity — приключенческий боевик с элементами хоррора и выживания, доступен с 1 апреля.
  • Bell Bot — забавная инди-игра, где игроки доставляют угощения, вышла 31 марта.
  • The Door — психологическая игра с влиянием выбора на сюжет, вышла 4 апреля.
  • Это последний раз, когда я играю — приключенческая игра с мрачной атмосферой, доступна с 3 апреля.
  • Magic Madness — PvP-игра для гарнитур виртуальной реальности, вышла 3 апреля.
  • Simpwalk — красочная 2D-игра с боковой прокруткой, доступна с 6 апреля.
  • Steel Hunters — PvP-шутер с мехами и элементами PvE, вышел 2 апреля.
  • Обсуждение за ужином — казуальная диалоговая игра, вышла 5 апреля.
  • Endless Horizons — космическая игра с захватывающим сюжетом, доступна с 1 апреля.
  • Minimalist Box — традиционная сокобан-игра с 96 головоломками, вышла 3 апреля.

Пользователь X @SteamGamesPC обнаружил эти игры, и ожидается, что в первой неделе апреля появится ещё больше новинок.

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