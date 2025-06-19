Steam получил «профессиональный» оверлей производительности

Valve улучшила встроенный оверлей производительности в Steam — теперь он предоставляет более детализированную информацию, аналогичную уровню профессиональных утилит. В обновлённой версии можно отслеживать реальные и рендеренные кадры в секунду (FPS), загрузку центрального и графического процессоров, температуру компонентов, а также просматривать графики в реальном времени.

Кроме того, пользователям доступна настройка внешнего вида интерфейса, что делает оверлей не только информативным, но и визуально удобным.