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Steam получил «профессиональный» оверлей производительности

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Steam получил «профессиональный» оверлей производительности

Valve улучшила встроенный оверлей производительности в Steam — теперь он предоставляет более детализированную информацию, аналогичную уровню профессиональных утилит. В обновлённой версии можно отслеживать реальные и рендеренные кадры в секунду (FPS), загрузку центрального и графического процессоров, температуру компонентов, а также просматривать графики в реальном времени.

Кроме того, пользователям доступна настройка внешнего вида интерфейса, что делает оверлей не только информативным, но и визуально удобным.

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