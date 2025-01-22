Steam вынудят проверять возраст пользователей в РФ через Госуслуги

Депутаты Госдумы России приступили к разработке законопроекта, который введет обязательную маркировку видеоигр и определит требования к их содержанию с целью защиты детей от деструктивного контента.

Для этого создана межфракционная рабочая группа, в которую вошли заместитель председателя Госдумы Петр Толстой и главы профильных комитетов, пишет Хайтек.

Законопроект, внесенный на рассмотрение в декабре 2024 года, предполагает маркировку игр, информирующую о наличии жестокости, насилия и нецензурной лексики.

Также он обязывает распространителей игр исключать доступ к запрещенной информации и предоставлять пользователям информацию о содержании игр через специальные категории и предупреждения.

Издатели будут обязаны предоставлять данные о содержимом, а цифровые платформы должны будут идентифицировать пользователей через мобильный номер или портал «Госуслуги».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон направлен на защиту граждан, особенно детей, от негативного контента. При этом под запрет видеоигры не попадают. Депутаты планируют привлечь к разработке законопроекта родителей, учителей и экспертов игровой индустрии.