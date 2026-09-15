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Steam Frame поступит в продажу 18 сентября по цене от 89 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Steam Frame поступит в продажу 18 сентября по цене от 89 тысяч рублей

Продажи VR-шлема Steam Frame начнутся 18 сентября. Версия с накопителем на 256 ГБ будет стоить около 89,3 тысячи рублей, а модель на 1 ТБ — примерно 109,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 15 сентября.

В комплект поставки не войдет зарядный блок, однако покупателям предоставят бесплатную копию Half-Life: Alyx.

Пользователи уже могут занять очередь на бронирование устройства. С 18 сентября Valve начнет отправлять им письма с предложением оформить заказ. Официальные продажи Steam Frame в России не запланированы.

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