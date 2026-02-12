Steam Deck исчезла из продажи в США и Азии

Портативная консоль Steam Deck перестала продаваться в США и ряде стран Азии. Как сообщает Tom’s Hardware, устройство недоступно для покупки у партнёра Valve — компании Komodo — в Японии, Гонконге, Южной Корее и на Тайване.

Официальных заявлений о причинах прекращения продаж Valve не публиковала. В европейских странах консоль по-прежнему доступна. Если в декабре компания остановила реализацию базовой версии с IPS-дисплеем, то теперь из продажи исчезли модели с OLED-панелью.

Steam Deck оснащается 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, стоимость которой за последние месяцы существенно выросла. При этом Valve не относится к числу крупнейших заказчиков памяти, в отличие от таких производителей, как HP, Lenovo или Asus. На фоне роста цен на компоненты аналитики не исключают, что текущая экономическая модель продаж могла потребовать пересмотра.

Сегмент портативных игровых устройств остаётся неоднородным. Одни компании сокращают поставки из-за удорожания комплектующих, другие выводят на рынок решения в высоком ценовом диапазоне. Ранее сообщалось, что китайская компания AyaNeo представила консоль Next 2 под управлением Windows 11. Старшая версия устройства с 128 ГБ оперативной памяти оценена в 4299 долларов, а базовая конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и накопителем 1 ТБ — в 1999 долларов. Консоль оснащена 9,06-дюймовым OLED-экраном с частотой 165 Гц, двумя слотами NVMe и аккумулятором ёмкостью 116 Вт·ч.