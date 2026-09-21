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Steam Deck 2 может перейти на ARM-архитектуру

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Steam Deck 2 может перейти на ARM-архитектуру

Valve выпустила версию SteamOS для устройств на базе ARM-архитектуры, что стало поводом для предположений о возможном использовании таких процессоров в будущих устройствах компании.

Система позволяет запускать игры из библиотеки Steam на ARM-устройствах с помощью слоя совместимости. На этом фоне появилась версия, что аналогичную архитектуру в перспективе может получить Steam Deck 2 или другое игровое устройство Valve.

Официально компания характеристики следующего поколения Steam Deck пока не раскрывала.

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