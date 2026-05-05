Steam Controller поступил в продажу с расширенной функциональностью и интеграцией со Steam

Новый геймпад Steam Controller от Valve Corporation появился в продаже по ориентировочной цене около 100 долларов.

Устройство позиционируется как расширенная версия управления, близкая по возможностям к Steam Deck, но выполненная в формате контроллера. В нём используются магнитные стики, предусмотрена автономная работа до 35 часов, а также реализованы гироскоп, тач-панели, расширенный набор кнопок и улучшенная тактильная отдача.

Отдельной особенностью является интеграция с экосистемой Steam: контроллер автоматически подгружает рекомендованные настройки для игр, ранее оптимизированных для Steam Deck, что позволяет запускать большую часть совместимого каталога без ручной настройки параметров управления.