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Стартовал прием предзаказов на Xiaomi 15 Ultra, он дебютирует в конце февраля

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Компания Xiaomi открыла предварительные заказы на свой новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra, который будет представлен в конце месяца.

Стартовал прием предзаказов на Xiaomi 15 Ultra, он дебютирует в конце февраля

Смартфон, разработанный совместно с Leica, предлагает высококачественные камеры, что привлечет внимание любителей мобильной фотографии.

Предварительные заказы доступны на сайте Xiaomi, что указывает на скорый выход устройства в продажу. Генеральный директор компании Лэй Цзюнь подтвердил, что Xiaomi 15 Ultra и Xiaomi SU7 Ultra будут официально анонсированы в ближайшее время.

Смартфон будет оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite и графическим процессором Adreno 830, обеспечивая высокую производительность. Также предусмотрен четырехкамерный модуль с перископическим телеобъективом, что улучшит возможности съемки.

Xiaomi 15 Ultra будет работать на новой операционной системе Xiaomi HyperOS, обеспечивая оптимизацию работы с ИИ и улучшенную анимацию интерфейса.

В отличие от модели Xiaomi 15 Pro, Ultra будет иметь более емкий аккумулятор и возможность установки накопителя объемом до 1 ТБ, что сделает его отличным выбором для геймеров и фотографов.

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