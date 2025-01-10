Стартап xAI Илона Маска тестирует iOS-приложение для чат-бота Grok

Стартап xAI, основанный Илоном Маском, начал тестировать отдельное iOS-приложение для своего чат-бота Grok, который ранее был доступен только на платформе X.

Согласно информации от TechCrunch, бета-версия приложения уже проверяется в нескольких странах, включая США, Австралию и Индию.

Grok предлагает функции обработки текста, обобщения информации, ответы на вопросы и создание изображений по текстовым подсказкам. Кроме того, он получает данные в реальном времени из интернета и платформы X.

Grok позиционируется как помощник на базе искусственного интеллекта, который стремится быть полезным и любопытным.

Пользователи смогут получать ответы на вопросы и создавать яркие изображения, загружая свои фотографии для анализа.

xAI также разрабатывает сайт Grok.com для доступа к чат-боту в интернете. Ранее Grok был доступен только подписчикам X Premium, но в ноябре компания начала тестирование бесплатной версии, а в начале декабря открыла к ней доступ для всех.

xAI утверждает, что их генератор изображений позволяет создавать фотореалистичные картинки без значительных ограничений.