Стартап Synchron разработал нейрочип с ChatGPT от OpenAI, его уже вживили в человека

Стартапе Synchron разработал нейрочип со встроенным чат-ботом на основе ChatGPT от OpenAI. Целью этой разработки является предоставление парализованным людям возможности общаться с другими людьми.

Компания Synchron специализируется на создании нейрочипов «мозг-компьютер» (BCI), и они начали интегрировать ChatGPT от OpenAI в свои продукты.

Это позволит людям с параличом взаимодействовать с окружающим миром и общаться, предсказывая их намерения на основе эмоций в режиме реального времени, без необходимости использования рук или отслеживания глаз.

ChatGPT от OpenAI поможет людям, лишившимся подвижности верхних конечностей из-за тяжелого паралича, взаимодействовать с цифровым миром только с помощью своих мыслей.

Функция BCI-чата Synchron с ChatGPT разработана так, чтобы быть легкой в использовании и освоении. Она может автоматически генерировать подсказки для текстовых сообщений и общения в чатах, учитывая контекст и эмоции человека. Synchron не передает OpenAI данные о работе мозга пользователей BCI.

Генеральный директор и основатель Synchron, Том Оксли, отмечает, что разработка компании сохраняет и расширяет основное право каждого человека — свободу выражения мнений.

Он уверен, что BCI-система не просто поможет людям, но и вернет им возможность полноценно жить, так как ChatGPT способен генерировать текстовые и аудиосообщения. Это позволит пользователям общаться так же, как здоровым людям, создавая простые и сложные ответы в соответствии с окружающей средой.