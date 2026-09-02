Стартап собирает 15 миллионов долларов на финансирование полёта к Альфа Центавре

Запуск небольшого беспилотного космического аппарата в направлении ближайшей к Солнцу звёздной системы запланирован на 2029 год. Аппарату предстоит преодолеть расстояние в 41 триллион километров — для сравнения, зонд «Вояджер-1», запущенный в 1977 году, за прошедшее время удалился от Земли лишь на 26 миллиардов километров, то есть новой миссии предстоит пролететь примерно в 1577 раз дальше.

Полезная нагрузка аппарата составит 1 килограмм и будет включать научные и художественные артефакты, а также предметы от людей, поддержавших проект финансово. Организаторы предлагают всем желающим поучаствовать в финансировании миссии, продолжительность которой почти в 39 раз превысит длительность существования всей современной эры: например, за 8,3 тысячи рублей (эквивалент 100 долларов) можно получить именную гравировку на корпусе аппарата, а за 83 миллиона рублей (эквивалент 1 миллиона долларов) — отправить в космос небольшой предмет размером не более украшения или камня из фамильного кольца.

При этом остаётся неясным, планируется ли поддерживать связь с аппаратом на протяжении всего полёта. Тем не менее те, кто решит поддержать проект, смогут тем или иным образом оставить память о себе — если не в буквальном смысле в вечности, то как минимум на сайте проекта.