Стартап RAW ведет разработку «кольца верности» для отслеживания измен

Стартап RAW анонсировал разработку умного кольца, которое предназначено для отслеживания измен.

Устройство будет фиксировать физиологические показатели, такие как температура тела, пульс, движения и голос, чтобы различать интимные моменты от обычных тренировок. В случае подозрительной активности кольцо меняет цвет на розовый, предупреждая пользователя о возможной измене. Для получения подробного анализа собранных данных достаточно подключить кольцо к мобильному приложению.

Однако остаётся вопрос о том, как гаджет будет реагировать, если пользователь снимет кольцо.