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Стартап RAW ведет разработку «кольца верности» для отслеживания измен

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Стартап RAW анонсировал разработку умного кольца, которое предназначено для отслеживания измен.

Устройство будет фиксировать физиологические показатели, такие как температура тела, пульс, движения и голос, чтобы различать интимные моменты от обычных тренировок. В случае подозрительной активности кольцо меняет цвет на розовый, предупреждая пользователя о возможной измене. Для получения подробного анализа собранных данных достаточно подключить кольцо к мобильному приложению.

Однако остаётся вопрос о том, как гаджет будет реагировать, если пользователь снимет кольцо.

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