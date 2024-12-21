Стартап Dry Studio представил механическую клавиатуру с искусственной шерстью

Стартап Dry Studio выпустил необычную клавиатуру Petbrick 65, покрытую искусственной шерстью, которая напоминает настоящего кота. Устройство быстро завоевало популярность, но партия почти распродана.

Клавиатура доступна в двух цветах, но в будущем планируются новые расцветки. Цена составляет 239 долларов или 24 800 рублей. Уникальная особенность Petbrick 65 — это мягкая и уютная оболочка, которую можно легко снять для чистки.

Рабочая часть клавиатуры сделана из цельного алюминия и включает настраиваемую RGB-подсветку, а также три типа подключения: Bluetooth, 2,4 ГГц и провод. Встроенная батарея обеспечивает длительную работу с емкостью 5000 мАч.