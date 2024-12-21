Главная » Новости

Стартап Dry Studio представил механическую клавиатуру с искусственной шерстью

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Стартап Dry Studio выпустил необычную клавиатуру Petbrick 65, покрытую искусственной шерстью, которая напоминает настоящего кота. Устройство быстро завоевало популярность, но партия почти распродана.

Стартап Dry Studio представил механическую клавиатуру с искусственной шерстью

Клавиатура доступна в двух цветах, но в будущем планируются новые расцветки. Цена составляет 239 долларов или 24 800 рублей. Уникальная особенность Petbrick 65 — это мягкая и уютная оболочка, которую можно легко снять для чистки.

Рабочая часть клавиатуры сделана из цельного алюминия и включает настраиваемую RGB-подсветку, а также три типа подключения: Bluetooth, 2,4 ГГц и провод. Встроенная батарея обеспечивает длительную работу с емкостью 5000 мАч.

Стартап Dry Studio представил механическую клавиатуру с искусственной шерстью Стартап Dry Studio представил механическую клавиатуру с искусственной шерстью Стартап Dry Studio представил механическую клавиатуру с искусственной шерстью

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.