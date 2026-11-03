Стартап Cyclon разрабатывает смартфон, управляемый искусственным интеллектом

Американский стартап Cyclon представил концепцию смартфона, в котором искусственный интеллект должен стать основным способом взаимодействия пользователя с устройством. Разработчики рассчитывают заменить привычную систему управления через отдельные приложения интеллектуальным помощником, способным самостоятельно выполнять поручения владельца.

Как сообщает iXBT.com, проект разрабатывается командой, участвующей в акселерационной программе Y Combinator F26. Основатель стартапа Адам Зинеби считает, что современным смартфонам необходим принципиально новый интерфейс.

Главная идея заключается в том, чтобы пользователь мог просто сформулировать задачу естественным языком. После этого искусственный интеллект самостоятельно определит необходимые действия, откроет соответствующие сервисы и выполнит поручение.

Например, вместо последовательного запуска нескольких приложений владелец сможет попросить смартфон организовать определённое действие, требующее взаимодействия между различными программами. Предполагается, что система сможет выполнять такие операции в фоновом режиме.

Ещё одной особенностью Cyclon должна стать возможность создавать новые приложения непосредственно по запросу пользователя. Если подходящего программного инструмента нет, искусственный интеллект сможет сформировать его самостоятельно.

По замыслу разработчиков, такой подход позволит постепенно отказаться от необходимости заранее устанавливать множество специализированных приложений для решения отдельных задач.

При этом Cyclon не предполагает полного отказа от существующих мобильных сервисов. Напротив, интеллектуальная система должна уметь взаимодействовать с уже установленными программами.

Создатели оценивают будущую стоимость устройства в 700 долларов. Однако подробные технические характеристики, включая процессор, объём памяти, параметры камер и аккумулятора, пока не раскрываются.

Неизвестны также сроки начала серийного производства и выхода смартфона на рынок. Поэтому говорить о готовом коммерческом продукте пока преждевременно.

Если разработчикам удастся реализовать заявленные функции, Cyclon может стать одним из примеров перехода от традиционного управления мобильными устройствами к интерфейсам на основе автономных ИИ-агентов.